Juve, Szczesny e lo scudetto: "Tante squadre in lotta. Bisogna cominciare a vincere le partite"

"È mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato tante occasioni da gol contro un’Atalanta molto forte ma ne abbiamo fatto solo uno da fuori area". Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, ha commentato così a Juventus TV il pareggio di ieri sera in campionato contro l'Atalanta: "Poi c’è stato un grande Gollini che li ha salvati tante volte. Faccio i complimenti a lui per la prestazione. Le mie parate? Quella su Zapata è molto fortunata. Ho cercato di coprire il più possibile la porta e poi l’ho toccata o col piede o con la caviglia e la palla è andata sopra. La seconda su Romero non è stata tanto difficile. Lo scudetto? Sarà un campionato tosto con tante squadre che lottano per lo scudetto fino alla fine. Bisogna capire subito quanto pesano tutti i punti persi e bisogna cominciare a vincere le partite".