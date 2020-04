Juve, Szczesny: "Gli arbitri hanno ammesso di aver sbagliato sui falli di mano di De Ligt"

Wojciech Szczesny intervista Matthijs de Ligt. Bella chiacchierata tra i due compagni di squadra della Juventus sul canale YouTube 'Foot Truck'. Il portiere polacco ha esordito prendendo proprio le difese del giovane difensore, al centro delle critiche per qualche fallo di mano di troppo nella prima parte della stagione: "Nessuno lo dice, ma c’è stato un incontro degli arbitri in cui hanno detto che quelli con Lecce e Torino in realtà non erano rigori. Nessun media ne parla, amano farlo solo quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juve. De Ligt è stato sfortunato, solamente quello con l’Inter era rigore".

"Quando prendi la palla di mano per un mese devi riderci sopra - ha proseguito Szczesny -, se eviti di parlarne lo rendi scomodo. Matthijs è l’insieme di due cose: bravo con il pallone, ma è anche un animale. Chiellini si è fatto male e io non ho sentito la differenza, questo dice tanto".