Juve, Szczesny: "Il Milan ha qualità ma sappiamo come vincere trofei"

Intervenuto ai microfoni di JTV, il portiere bianconero Wojciech Szczesny ha parlato della sfida contro il Milan: "Serve una a partita perfetta. È una gara secca, da vivere al massimo. Sappiamo che il Milan ha elementi di qualità e sa giocare con maturità. Noi abbiamo una mentalità importante, sappiamo cosa si deve fare per vincere i trofei e speriamo che questo possa fare la differenza. Lo stadio sarà sold out ed è quello che ci vuole. Serve un ambiente così. A Bologna ho visto la squadra muoversi bene. È sempre difficile riprendere dopo la sosta, i ritmi sono più bassi, bisogna essere ordinati e non rischiare di subire gol. Ci siamo riusciti senza un grande sforzo, ottenendo l'obiettivo di passare il turno".