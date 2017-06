Juve, Szczesny in arrivo: sarà l'erede di Buffon. Neto ha tre richieste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Juve, Szczesny in arrivo”. Titola così Tuttosport nelle pagine interne, spiegando che il portiere polacco ormai ex Roma è pronto a trasferirsi a Torino per legarsi alla Vecchia Signora. Gigi Buffon è intoccabile e sarà titolare per la prossima stagione, mentre Neto ha deciso di salutare per giocare con continuità: l'ex Fiorentina interessa a Napoli, Valencia e Watford, ma la Juve per cederlo chiede dieci milioni di euro. Intanto a Torino si prepara il dopo Buffon: Szczesny sarà il titolare a partire dall'estate 2018.