Juve, Szczesny: "Martedì passiamo, con l'Atletico possiamo rimontare"

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, intervistato da Sky Sport, ha presentato così la sfida di ritorno con l'Atletico Madrid in programma martedì: "Stiamo bene e non vediamo l'ora di giocare questa grande partita. Vogliamo divertirci e vincere in una bella notte di Champions. Dobbiamo difendere meglio e attaccare bene, noi ci crediamo. Stiamo fisicamente molto bene e le vittorie europee di Ajax e Manchester United ci hanno fatto capire che non è mai finita. Abbiamo la consapevolezza di poter ribaltare questo risultato. In ogni caso, finora la nostra stagione è stata straordinaria. Vincere in Italia non è mai facile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, siamo vicini allo Scudetto e martedì andremo avanti in Champions. Chi la deciderà? Se devo fare una scommessa, dico Cristiano Ronaldo. Lui è sempre decisivo in questi momenti. Ha fatto tantissimi gol nelle partite che contano, potrà ripetersi anche contro l'Atletico".