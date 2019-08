© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Dobbiamo giocare due volte contro il Napoli in questo campionato e non cambia che sia alla seconda giornata o in un altro momento. Gli azzurri ci daranno fastidio come sempre ma non vedo l'ora di scendere in campo".