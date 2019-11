Juve, Szczesny: "Portiere nasci. Godo per le parate semplici e perfette"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojchech Szczesny ha parlato a Juventus.com, nella rubrica Players on the road. "Come mi chiamano? WojTek.. E da lì nasce il soprannome Tek che mi hanno dato in Inghilterra". Il polacco si racconta a 360 gradi. "Mi piace il freddo, meno venti gradi. Faccio fatica col caldo, con i trenta gradi dell'estate anche a Torino. Preferisco il gelo".

E allora cosa la spaventa?

"Niente, sono curioso. Il post calcio non mi fa paura però... Però si avvicina, ogni anno. Ogni tanto mi fermo e penso a come andrà il post calcio. Vorrei fare altro ma partirò da zero: non c'è paura ma incertezza".

Come è diventato portiere?

"Mio padre lo faceva. Ero il più alto, poi. Sono andato in porta ed ero meglio lì che fuori. Portiere nasci, però, devi essere particolare nei pensieri, quando inizi a giocare a livello importante il margine d'errore è minimo, è zero. Devi avere forza mentale non normale, esagerata, perché quando gioco le gare e lo faccio bene, e vinciamo... Io soffro, non vedo l'ora che finisca. Per gli altri è diverso, vuoi segnare ancora. Vuoi fare assist, dribbling. Il portiere soffre. Capisco che la differenza tra una buona parata e un errore è un centimetro. L'attaccante pensa in avanti, alle cose positive. Il portiere soffre".

Lei si riguarda a casa?

"Il giorno dopo col preparatore, a casa non sono calciatore e mi rilasso con l'amore di figlio e moglie che ti amano per quello che sei e non per il calciatore che sei. Sei diverso, non la macchina da tre punti ma un uomo vero".

Legge pagelle e giornali?

"Ho cambiato atteggiamento in Italia. Non sapevo la lingua, non leggevo i giornali. Non capivo cosa dicessero di me il mio primo anno a Roma, so io se gioco bene o male. Poi sono arrivato qui, non gioco male -ride-, ma mi è rimasto questo. Non leggo, spesso non ci sono troppe verità. Le pagelle sono le cose più divertenti: l'unico che sa come ha giocato è il calciatore".

In questi anni ha fatto parate importanti.

"Mi dà soddisfazione la parata semplice e perfetta, bloccare la palla a terra. il 90% delle volte se c'è il 'miracolo' è un errore nella preparazione della parata. Sbagli i temi di arretramento, di piazzamento, qualcosa tecnicamente e allora devi recuperare con una grande parata. Mi soddisfa più la parata che sembra facile ma è così perché ho fatto tutto perfetto. L'obiettivo non sono i miracoli ma le cose semplici perché perfette".

E quando un avversario tira un rigore cosa pensa?

"Lavoriamo tanto sui rigori degli avversari, proviamo cinque-sei rigoristi. Pensi alle statistiche, al momento della partita, studi tanto l'avversario e poi nel momento giusto capire cosa farà senza emozioni. Poi dà una buona sensazione, i rigori sono sempre difficili anche se dipende dal rigorista. Preferisco chi tira forte a lato...".