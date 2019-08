© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche di Gigi Buffon e del suo ritorno a Torino: "Non è la prima volta che il mio vice è fortissimo. A Roma avevo Alisson che ora è il più forte al mondo, mentre quest'anno sarà il migliore nella storia del calcio a farmi da secondo. Per me è bellissimo lavorare insieme a lui, ha un impatto importante sulla squadra e posso imparare davvero tanto da Gigi. In settimana ci comportiamo nello stesso modo, poi in partita gioco io per il momento ma sono sicuro che giocherà tanto. Io faccio fatica a 29 anni, lui sembra un giovane ed è bellissimo vedere il suo atteggiamento".