Juve, Szczesny rinnova e suona la carica: "Vogliamo vincere ancora"

Wojciech Szczęsny e la Juventus si rinnovano la fiducia fino al 2024. Un rinnovo che era nell’aria, pianificato ampiamente in tempi non sospetti e ratificato solo ieri, in una settimana particolarmente intensa. La sconfitta di Verona ha scaldato gli animi, il momento impone la prima linea ai giocatori più rappresentativi dell’organico al fine di trasmettere serenità a tutto l’ambiente. E Teck è certamente uno di questi.

Un anno da gregario di Buffon, poi un anno da primo con l’ausilio di Perin e adesso nuovamente con super Gigi: Szczesny è uno che sa bene come stimolare il gruppo all’interno dello spogliatoio e richiamare tutti alla massima attenzione nei momenti delicati della stagione. Felice del rinnovo, il giocatore: “Le sensazioni sono bellissime perché è una dimostrazione da parte del club della fiducia che hanno verso di me e quindi sono molto contento – ha detto Juventus TV -. Cercherò di dare il mio meglio nei prossimi anni con i colori della Juve”.

Vincere, anche nel futuro, resta la parola d’ordine. “Voglio vincere più titoli. Sono qua fino al 2024 e voglio vincere tutto – continua l’estremo difensore della Juve -. È l’obiettivo di tutto il club e di tutti i giocatori, bisogna sudare, correre e sacrificarsi per arrivare all’obiettivo che sono tutti i titoli”. Insomma, il momento sarà anche delicato ma quelli come Szczesny non molleranno mai.