Juve, Szczesny sarà l’erede di Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando si costruisce una casa si comincia dalle fondamenta, quando si programma una squadra si parte dal numero uno. La Juventus ha già il portiere del presente, Gigi Buffon, e ha già scelto il sostituto per il futuro: si chiama Wojciech Szczesny, ha 27 anni, e avrà il difficile compito di resistere per un anno all’ombra di Gigi senza alzare bandiera bianca, come hanno fatto tutti gli altri prima. Se c’è uno che può riuscirci è lui, romanista per due stagioni ma di proprietà dell’Arsenal, con quel misto di freddezza e follia che è da sempre la fortuna dei numeri uno, spiega La Gazzetta dello Sport. La trattativa è avviata, l’accordo tra il club e il portiere c’è, resta da trovare quello con l’Arsenal. La prossima settimana Marotta e Paratici tenteranno di concretizzare un’idea nata parecchi mesi fa.