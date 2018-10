Juve, Szczesny: "United arrabbiato. Old Trafford? L'ultima volta ho vinto"

Intervistato da Sky Sport, il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny ha parlato così in vista della gara di Champions col Manchester United "Ricordo bene Old Trafford. Ci fu il mio esordio in Premier League. Perdemmo, ma ho un bel ricordo di quella giornata. L’ultima volta che ho giocato li, però, ho vinto. Anche il Manchester sarà arrabbiato, avendo preso un gol al 96’. Sarà una grande serata di Champions: lo United è forte, e come noi cercherà la vittoria. Cristiano? Sappiamo tutti quante cose importanti ha fatto là, ma adesso è un giocatore della Juve e stiamo anche apprezzando molto quello che sta facendo qui. Sarà una partita dura e fisica, perché il Manchester gioca in questo modo".