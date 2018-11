© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, il futuro di Moise Kean è legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Prima di cederlo in prestito nelle prossime finestre di mercato, infatti, il club bianconero punta a prolungare l'accordo in essere con l'attaccante azzurro. Un passaggio chiave e fondamentale per non rischiare di perderlo a zero e ritrovarsi con l'acqua alla gola in futuro. Per l'ex Hellas sono arrivate tante offerte in estate, non solo per un prestito. La società, però, ha preferito tenerlo per dargli la possibilità di crescere allenandosi con i campioni a disposizione di mister Allegri. Adesso tutti si attendono il salto di qualità dal primo millennial a esordire con la maglia dell'Italia.