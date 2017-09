Juve, tegola Chiellini: la sfida col Barcellona è a rischio forfait

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle condizioni fisiche di Giorgio Chiellini. Problema al polpaccio per il centrale della Juventus che ha sentito una fitta ed è tornato a Torino. Non sembra grave ma i tempi sono stretti in vista della sfida contro il Barcellona al Camp Nou che si giocherà tra 10 giorni. Probabile, a questo punto, anche il forfait in Champions League.