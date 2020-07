Juve, tegola Douglas Costa: Sarri a corto di esterni offensivi contro la Sampdoria

Il nuovo stop di Douglas Costa è una tegola che pesa molto sulla Juve in questo finale di stagione. Per il brasiliano campionato finito e Champions in dubbio, a causa di una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Maurizio Sarri perde così una variante offensiva importante, oltre che fissa a gara in corso nel post lockdown.

Senza Douglas Costa, l’alternativa a Bernardeschi non potrà che essere Cuadrado, che però al momento è anche uno dei tre terzini a disposizione, insieme a Danilo e Alex Sandro. Anche perché De Sciglio, seppur in fase di recupero, non è ancora rientrato in gruppo e dunque al momento diventa difficile trovare altre soluzioni se non (in extremis) arretrare Matuidi.

A stretto giro di posta la Juve deve comunque badare solo ai novanta minuti con la Sampdoria, decisivi per conquistare lo scudetto e allungare ulteriormente i 3002 giorni trascorsi da campioni d’Italia in carica. In questo senso Sarri tra oggi e domani dovrà comprendere chi sarà nelle condizioni di offrire le garanzie di rendimento maggiori sulla gara singola.

Bonucci tornerà a dirigere la difesa dopo aver scontato la squalifica con l’Udinese, Pjanic resta un’incognita a centrocampo al pari di Ramsey, che potrebbe non avere altri sessanta minuti nelle gambe per la terza gara di fila in sette giorni. In avanti, invece, le sicurezze si chiamano Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: la difesa blucerchiata avrà un bel da fare per fermarli.