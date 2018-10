Juve, tegola Mandzukic: salterà la sfida contro lo United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic salterà la sfida tra la Juventus e il Manchester United. L'attaccante croato ha riportato una distorsione alla caviglia, come riporta Sky Sport. Nulla da fare, dunque, per l'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid che sarà indisponibile per il tecnico bianconero Max Allegri.