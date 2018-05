Juve, tegola nella corsa a Morata: irrompe il Dortmund

© foto di Federico Gaetano

Alvaro Morata e il futuro. Dopo Michy Batsuayi, il Borussia Dortmund torna a guardare in casa Chelsea: secondo la Bild, il club giallonero tedesco si sarebbe inserito con forza per la punta spagnola. Le trattative tra la società di Dortmund e i Blues sarebbero già iniziate, con la Juventus che a questo punto dovrà accelerare per evitare il sorpasso.