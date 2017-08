Juve, terminato l'incontro con la Samp per Schick: offerta da 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'incontro tra le dirigenze di Sampdoria e Juventus per Patrik Schick, tenutosi in un albergo di Genova, è terminato da pochi minuti. Secondo le indiscrezioni raccolte da SportItalia, l'offerta dei bianconeri sarebbe la stessa formulata nelle scorse settimane: 30,5 milioni di euro. Una cifra lontana da quanto proposto dalla Roma (38 milioni), ma a quanto pare la volontà del giocatore è vestire la maglia della Juventus, in questa stagione o nella prossima.