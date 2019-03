Juve, tesoro Kean: il prezzo sale, le trattative per il rinnovo sono in corso

© foto di www.imagephotoagency.it

Analizzando la vittoria della Juventus sull'Udinese, La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Moise Kean, protagonista con un doppietta e non solo. Il giovane attaccante bianconero - precisa il quotidiano - non veniva dal nulla: aveva alle spalle cinque gol in Serie A, uno nella Juve 2016-2017, prima rete in A di un giocatore nato nel nuovo millennio, e quattro nel Verona della stagione scorsa. E aveva fatto centro nella sua prima presenza assoluta da titolare come juventino, in Coppa Italia a Bologna. Questa però è l’annata in cui il giocatore deve elevarsi dalla condizione di bella promessa a solida realtà: e la missione sta per compiersi, con gaudio della Juve, anche per questioni economiche. Il prezzo di Kean (che fa parte della scuderia di Mino Raiola) ad oggi si aggira sui 20-25 milioni, ma è destinato a lievitare. Casomai la Juve decidesse di ricavarne una ricca plusvalenza o farne pedina di scambio in un grosso affare... Il contratto dell’attaccante ha scadenza 2020, trattative per il rinnovo sono in corso.