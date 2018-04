Juve, testa al campionato: Allegri ritrova Bernadeschi con il Benevento

Dal corrispondente a Torino

Ripartire per difendere il vantaggio sul Napoli e conquistare un settimo scudetto consecutivo che andrebbe oltre la leggenda, puntando al quarto successo di fila in Coppa Italia. Dopo la batosta accusata martedì dal Real, in casa Juve si scongiura il contraccolpo riflettendo su una sconfitta che non può - e non deve - ridimensionare una stagione sin qui eccezionale. Testa e cuore verso il prossimo obiettivo, quindi: battere il Benevento, sabato in terra campana, tenendo la squadra di Sarri a distanza di sicurezza. "Sabato dobbiamo andare a Benevento e fare tre punti o rischiamo di buttare via tutta la stagione. Non ci deve essere contraccolpo" le parole di Allegri a RMC Sport nel post partita contro la squadra di Zidane.

TESTA AL VIGORITO - Quella contro il Benevento (sabato alle 15) per i bianconeri sarà un occasione d'oro per andare momentaneamente a +7 dal Napoli, che affronterà all'indomani il Chievo al San Paolo. In un Ciro Vigorito tutto esaurito, dovrebbero tornare titolari Benatia e Pjanic, assenti per squalifica contro il Real Madrid. Non ci sarà quasi certamente Barzagli (distrazione agli addominali per il difensore dopo la partita con i blancos), e Allegri potrebbe ritrovare Bernardeschi tra i giocatori abili e arruolabili: l'infortunio al ginocchio sembra ormai superato, e scansato l'intervento, l'ex Fiorentina è tornato ad allenarsi in gruppo. Oggi la squadra proseguirà la preparazione a Vinovo alle prese una nuova seduta mattutina. Con l'imperativo di ripartire, voltando pagina dopo i tre gol presi dal Real, senza gettare alle ortiche un vantaggio preziosissimo in campionato.