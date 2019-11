Juve, testa al Milan: Emre Can e Matuidi si candidano dal primo minuto

Fonte: inviato a Torino

Non ha perso tempo, la Juventus, per tornare in campo dopo la gara di Champions contro la Lokomotiv. Subito dopo il rientro da Mosca, ieri mattina, la squadra è tornata al lavoro nel primo tempo. E oggi, in mattinata, lavorerà nuovamente in vista del posticipo di domenica sera con il Milan. Occhi puntati su Ronaldo e De Ligt: il primo è stato sostituito da Sarri precauzione, a dieci minuti dal termine, dopo un paio di scatti poco fluidi; il secondo non ha partecipato alla spedizione europea a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby.

Filtra ottimismo per entrambi, tanto da immaginarne la presenza nel prossimo match di campionato. Diversamente, Sarri potrebbe sopperire all’assenza di CR7 ripartendo dallo stesso attacco che ha piegato nel finale di gara la Lokomotiv Mosca, ovvero il tridente tutto sudamericano Dybala-Higuain-Douglas Costa. Mentre in difesa Rugani e Demiral si giocherebbero ancora una maglia da titolare, a meno che Sarri non voglia concedere anche a Bonucci – che le ha giocate proprio tutte nell’ultimo filotto – un turno di riposo.

Il reparto con più alternative disponibili resta comunque il centrocampo, dove Emre Can (fuori dalla lista Champions) e soprattutto Matuidi (in panchina a Mosca) potrebbero dare man forte sulla lunghezza dei novanta minuti. Scelte a parte, con il Milan sarà importante tornare a proporre un gioco gradevole e trovare una maggiore lucidità in fase di realizzazione, prima di concedersi alle proprie Nazionali.