Juve, testa al Toro per festeggiare al meglio il 122esimo compleanno

In casa Juventus, la Vecchia Signora compie 122 anni. Eppure è giovane, fresca, grintosa e piena di idee, sempre più innovative e che guardano con grande attenzione ai nuovi mercati legati al mondo del calcio. Così il club diventa ogni giorno più grande, senza paura verso il futuro.

Oggi festeggia con il giocatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo. E con campionissimi di caratura internazionale che resteranno nella storia del calcio, su tutti Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. E poi la dirigenza: Pavel Nedved, Fabio Paratici e tanti altri. Sono tanti i top player – ciascuno nel proprio ruolo – nella squadra di Andrea Agnelli, che onora la tradizione di famiglia avviata nel 1923.

Dopo il Genoa, quella bianconera è la società più antica del calcio italiano. Nata a Torino grazie a un gruppo di studenti del Liceo classico “Massimo D’Azeglio” che erano soliti trovarsi su una panchina di Corso Re Umberto. Quella giovane visione resterà attuale per sempre, senza mai legarsi al nome della città, che vive con antico coinvolgimento in occasione del derby della Mole.

E proprio in quello stadio che fino a qualche decennio fa Juventus e Torino dovevano dividere per giocare le partite casalinghe, domani sera si rinnoverà la sfida infuocata di sempre. I granata proveranno a fermare la corsa dei bianconeri, imbattuti da inizio stagione anche se ultimamente poco incisivi in fase di realizzazione.

Mazzarri potrebbe giocarsi la panchina contro Sarri, che dal canto suo non potrà pensare alla Champions League senza aver portato a termine la missione campionato, con il leggero vantaggio di non dover affrontare una vera e propria trasferta. Il resto sarà frutto di scelte tecniche - che difficilmente il tecnico bianconero anticiperà oggi nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia- - e interpretazioni di gara, che saranno strategiche per centrare il successo e festeggiare al meglio il compleanno, soffiando più forte sulle candeline.