Juve, Thomas Partey idea per il centrocampo. Douglas e Bernardeschi possibili contropartite

In casa Juventus, scrive il Corriere dello Sport, in ottica mercato sta scalando le preferenze Thomas Partey, centrocampista di proprietà dell'Atletico Madrid. Il problema per la squadra di Andrea Pirlo è chiaramente il prezzo del cartellino, visto che i Colchoneros freschi di eliminazione dalla Champions non vogliono scendere sotto i 50 milioni di euro, ovvero la cifra scritta sulla clausola. Troppi per la Juventus che proprio per questo motivo ha proposto alla squadra di Madrid due contropartite tecniche come Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Ora la palla passa a Simeone, Berta e agli alti vertici del club, che dovranno decidere eventualmente quanti soldi chiedere in aggiunta al cartellino di uno dei due.