Juve, titolo riaperto a Crotone. Allegri: "Domenica saremo all'altezza"

"Un mese e mezzo fa avrei messo la firma per essere a +4 allo scontro diretto". Nonostante lo scudetto sembrava già assegnato ai bianconeri, all'intervallo del 33esimo turno di ieri (con le "big" in contemporanea è tutta un'altra cosa, ndr), Massimiliano Allegri non si dispera dopo l'1-1 maturato sul campo dello Scida di Crotone: "Rimangono ancora tante partite. E domenica - c'è Juve-Napoli allo Stadium - sarà una bella sfida" ha spiegato ieri in conferenza il tecnico bianconero. "Se mi sono arrabbiato? Qui è sempre dura... e vengono fuori partite brutte e sporche. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica".

SERATA STORTA - "Abbiamo preso un gol da polli e nel primo tempo abbiamo subito qualche cross di troppo. Semplicemente, abbiamo fatto una brutta partita. Non era la serata. Dopo l'1 a 0 dovevamo continuare a palleggiare senza forzare le giocate, anche se la sensazione era che il gol degli avversari sarebbe potuto arrivare".

SCONTRO DIRETTO - Verso la sfida contro i partenopei, il tecnico bianconero proietta le intenzioni della sua Juventus. "Non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Domenica saremo tutti all'altezza. Non sono preoccupato, sappiamo che vincendo ci avvicineremo allo scudetto e dobbiamo lottare per questo. In porta tornerà Buffon".