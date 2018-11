Juve, togliti il pensiero. Allegri: "Passiamo il turno, è il primo obiettivo"

L'occasione è ghiotta: passare il turno in Champions con 180 minuti di anticipo e togliersi il pensiero. Ipotecando o addirittura, vincendo stasera, raggiungendo il primo posto nel girone H. Quindi, centrando il primo obiettivo della stagione, in un percorso a tappe che Massimiliano Allegri ama scandire da sempre per tenere tutti sul pezzo. "Sta procedendo tutto per il verso giusto, ma non è questo il momento in cui si vincono i trofei" precisa l'allenatore in conferenza, presentando il match contro i Red Devils in scena stasera alle 21 allo Stadium. Parlando anche dello "sfogo" di Benatia, che gioca poco. Elogiando Ronaldo, dopo l'intervista del portoghese a France Football. E scherzando sulla caviglia di Mandzukic, tornato a disposizione dopo lo stop poco prima di Juve-Cagliari: "Domenica non l'ho portato in panchina perché avevo paura che salendo gli scalini gli tornasse il dolore".

IN & OUT - Tornerà il croato, insieme a Cancelo, Khedira e Matuidi, "che potrebbe riposare". Mentre salteranno la gara di stasera Douglas Costa e Bernardeschi, "che tornerà con il Milan" oltre a Kean. In attacco Dybala e Ronaldo, con l'asso portoghese a caccia della prima rete nella sua competizione: "Cosa mi aspetto da lui? Che faccia gol. Non ha ancora segnato, ha giocato praticamente una sola partita, se togliamo la gara di Valencia nella quale è stato espulso. E ha fatto un assist".

PRIMO OBIETTIVO - "Mi hanno fatto piacere le parole di Cristiano, divertimento uguale vittoria. Domani potremmo raggiungere il primo obiettivo, o da primi o da qualificati, e poi eventualmente avremo altre due partita per raggiungere il primo posto per poi tuffarci in campionato" le parole di Allegri. "Benatia? Se ha detto qualcosa sarà stato sicuramente uno sfogo. Su 14 partite credo Benatia ne abbia giocate quasi il 50 per cento. Lo considero un giocatore importante, difficile da trovare al pari di Barzagli, Chiellini, Rugani. Ci sta ogni tanto anche uno sfogo".

LA FORMAZIONE - Davanti a Szczesny, nel probabile 4-3-3, nella linea difensiva difesa a quattro ci saranno De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Con l'ex esterno rossonero in vantaggio su Cancelo, al rientro ma non al meglio dal punto di vista fisico. Rischia di partire dalla panchina anche Matuidi, reduce da un problema all'anca. Torna Khedira, che giocherà con Pjanic e Bentancur. Davanti, confermato il trio di Old Trafford composto da Cuadrado, Dybala e CR7.