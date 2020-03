Juve, Tonali per il nuovo corso del centrocampo: in estate l'assalto. Cellino chiede 50 milioni

La Juventus non molla l'idea Sandro Tonali per la prossima stagione e in vista di una mini rivoluzione in mezzo al campo il nome del classe 2000 del Brescia è uno dei primi della lista. Il presidente delle rondinelle Massimo Cellino lo valuta 50 milioni di euro e in estate partirà probabilmente l'assalto bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.