Juve-Torino -1, Allegri e il suo futuro: attesa per la conferenza odierna

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornerà in campo questa mattina la Juventus, in vista del derby con il Torino. Alla Continassa, Massimiliano Allegri, proverà con ogni probabilità gli undici titolari di domani sera, prima di rispondere alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’attesa è rivolta proprio all’evento delle 14, giusto che capire se il tecnico svelerà qualche dettaglio sull’incontro previsto con il presidente Andrea Agnelli o si limiterà per l’ennesima volta a rimandare l’appuntamento.

Secondo le ultime, nel faccia a faccia tra il tecnico e il presidente si parlerà di rinnovo e condizioni minime condivise per evitare gli errori di questa stagione. Poco spazio, insomma, ai sogni Guardiola o Conte di chi non vorrebbe più Allegri sulla panchina bianconera. Almeno per adesso. L’intesa sarebbe così salda che le parti andrebbero avanti addirittura senza un prolungamento contrattuale di grande impatto. Probabile, però, che un punto più decisivo del rinnovato rapporto tra Allegri e la Juventus possa registrarsi a giugno, periodo indicato proprio dal presidente Agnelli nel post gara di Juve-Ajax.

Intanto domani sarà derby. Da giocare con impegno e con la stessa passione che coinvolge i tifosi nella stracittadina. Paulo Dybala si candida per una maglia da titolare al pari di Moise Kean: la scelta di Allegri potrebbe cadere su entrambi per supportare dal primo minuto Cristiano Ronaldo, ancora voglioso di chiudere in testa la classifica marcatori della Serie A. Da riprovare la soluzione Emre Can terzo di difesa, mentre sulle corsie esterne potrebbero trovare spazio Joao Cancelo e Leonardo Spinazzola.