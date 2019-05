Juve-Torino -1, Mazzarri studia le mosse per vincere il derby

Fonte: inviato a Torino

Prove di anti Juve per Mazzarri nell’anti vigilia del derby della Mole. Per il Torino c’è da inseguire il sogno Champions, da vincere una sfida che non sorride dal 2015. I bianconeri hanno ormai chiuso la corsa Scudetto da un paio di settimane e non avranno certo le stesse motivazioni dei granata, che giungono da sei risultati utili consecutivi. Il tecnico studia le contromisure migliori per sorprendere Allegri, pur dovendo fare i conti con qualche forfait di troppo. Ieri, infatti, è arrivata la conferma di Parigini out a causa di una distrazione all’adduttore alla coscia sinistra. Assenza pesante che si aggiunge a quelle dello squalificato Moretti e dell’infortunato Djidji.

Scontati Sirigu in porta e Nkoulou al centro della difesa, Mazzari dovrebbe optare per De Silvestri centrodestra di difesa opposto a Izzo. Il giovane Bremer, infatti, potrebbe non dare le giuste garanzie per tutti i novanta minuti in una sfida tanto delicata come quella dell’Allianz Stadium. Sicuro di una maglia da titolare Baselli, che rientrerà dalla squalifica. Insieme all’ex Rincon e Meitè, favorito su tutti gli altri. Mentre sulle corsie esterne dovrebbe esserci spazio per Aina a destra e Ansaldi a sinistra. Piena bagarre per l’attacco: accanto a capitan Belotti, Berenguer sembra leggermente avanti su Iago Falque e Zaza, anche quest’ultimo da ex nella stracittadina torinese. Gli ultimi dubbi saranno sciolti probabilmente nella rifinitura in programma nel pomeriggio, prima della partenza del gruppo verso il ritiro di Leinì.