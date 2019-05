Juve-Torino, bellezza a sorpresa sugli spalti: a Torino c'è Claudia Schiffer

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'ospite speciale per l'Allianz Stadium: tra coloro che stanno assistendo a Juventus-Torino c'è infatti Claudia Schiffer. La supermodella tedesca è in città da alcuni giorni, in compagnia del marito, Matthew Vaughn, impegnato nelle riprese di The Outfit, film prequele della saga Kingsman. E a quanto pare ha deciso di godersi un venerdì sera all'insegna del calcio.