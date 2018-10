Juve-Torino, ieri contatto telefonico Agnelli-Cairo sul caso striscioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contatto telefonico tra Andrea Agnelli e Urbano Cairo. È andato in scena, scrive La Stampa, nel pomeriggio di ieri, dopo il botta e risposta relativo all'ingresso dello striscione su Superga all'Allianz Stadium. In mattinata, spiega il quotidiano, il presidente della Juventus aveva cercato l'omologo del Torino, trovando il cellulare spento. Poi era stato Cairo a mandare un messaggio ad Agnelli, impegnato però nell'assemblea degli azionisti. Così nel tardo pomeriggio è arrivato finalmente un contatto telefonico tra i due: il numero uno granata aveva chiesto le scuse per quanto emerso dalle intercettazioni di Report. Agnelli ha replicato fornendo la sua ricostruzione dei fatti, spiegando che la Juve si è scusata sin da subito e che i responsabili dell'ingresso di quegli striscioni sono altrove.