© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna di moda il nome di Alejandro Grimaldo per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici, ha già parlato con il Benfica per chiedere informazioni per il terzino spagnolo, con i lusitani che certamente non lo svenderanno ma che dall'altra parte non hanno intenzione di trattenerlo a tutti i costi.