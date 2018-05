Juve, torna il bus scoperto in città: il primo di Allegri, l'ultimo per Buffon

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la prima per Allegri e l'ultima per Buffon. La grande festa popolare bianconera è fissata per sabato sera, come per migliori proiezioni: dopo la partita contro il Verona allo Stadium, i bianconeri torneranno a celebrare successi e trofei in mezzo alla gente, non prima della premiazione sul campo, con il pullman scoperto che condurrà gli eptacampioni dall'Allianz al centro di Torino, quasi certamente tra piazza Vittorio Veneto e piazza Castello. Quattro anni dopo l'ultima volta: nel 2014 fu quello della Juventus di Conte, che pochi mesi dopo scelse di lasciare la panchina bianconera per sedersi su quella della Nazionale. Sabato, invece, toccherà ad Allegri, che per la prima volta guiderà la parata verso un abbraccio che condurrà la coppa scudetto e la Coppa Italia tra i suoi tifosi "di casa". Ma sarà anche l'ultimo bagno di folla per il portiere di Carrara, che domani dovrebbe annunciare in conferenza stampa il suo addio al calcio giocato. E, probabilmente, anche i suoi progetti futuri, tra un possibile inserimento nell'organigramma bianconero e un ruolo dirigenziale in "Club Italia", struttura creata per gestire le attività della Nazionale. I dettagli del percorso del serpentone juventino sono ancora top secret. Così come quelli del capitano bianconero (pronto a cedere i gradi a Chiellini): per conoscerli non resta che attendere l'annuncio di Buffon.