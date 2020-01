Juve, torna il sereno: l'interpretazione del match con il Cagliari segnale forte

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rabiot in crescita. Come Ramsey. Con Pjanic sempre più al centro della manovra e Dybala fonte di gioco preziosissima. E’ la colonna vertebrale della Juve che piace e a tratti esalta contro il Cagliari, chiuso dal baricentro alto dei bianconeri, impeccabili sulla riconquista del pallone, bravi nel portare a svolgimento quella richiesta di “difendere in avanti” avanzata da Sarri sin dall’inizio della stagione.

“La Juve è stata brava a sporcarci la prima uscita, questo ci ha condizionato molto per far salire la squadra” ammette Maran, che forse il match allo Stadium lo aveva immaginato diversamente dopo averlo preparato sulle orme di quelle squadre fisiche fino a questo momento protagoniste in casa dei bianconeri.

“Il fatto è che pian piano nel primo tempo li abbiamo consumati. Il loro livello di efficienza fisica è venuto meno e tutto il lavoro fatto l'abbiamo raccolto nella ripresa, quando siamo stati più bravi a puntare e riempire l’area di rigore” spiega Sarri. Non può passare inosservato il fatto che il Cagliari, finora, aveva sempre fatto gol in trasferta, perdendo solo a Udine per via di una sbandata di giornata.

Il successo della Juve, che apre al meglio il nuovo anno, non è esalta dunque solo per le tante reti, per la tripletta di Ronaldo (che giustamente porta a casa il pallone) o per la porta rimasta inviolata come non succedeva dal 10 novembre (Juventus-Milan 1-0), ma anche e soprattutto per l’interpretazione dell’intera gara. Non poteva giungere risposta migliore dopo l’ultima delusione in Supercoppa.