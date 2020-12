Juve, tornano Demiral e Bonucci ma Chiellini si ferma ancora. E Pirlo chiede personalità

Penultimo appuntamento dei gironi di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo che questa sera alle 21 ospita all’Allianz Stadium la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu superata nel match d’andata con un netto 2-0 firmato dalla doppietta di Alvaro Morata. Qualificazione al turno successivo già in tasca dalla vittoria della scorsa giornata contro il Ferencvaros, ma risposte importanti che devono arrivare dalla prestazione e dall’atteggiamento della squadra dopo la negativa uscita sul campo del Benevento costata due punti pesanti ai bianconeri su un campo nettamente alla portata.

SÌ PERSONALITÀ, NO PREOCCUPAZIONE - E le parole sulla poca personalità mostrata dai calciatori in campo al Vigorito hanno aperto il dibattito anche nella conferenza stampa della vigilia dell’allenatore bianconero: “Non credo di aver detto cose così forti. Sono state frasi di circostanza su quello che ho visto, bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato. Non penso di essere stato duro ma è solo un dato di fatto”. Nessun passo indietro, anzi. Dose rincarata sulla morbidezza con la quale gli uomini scesi in campo abbiano affrontato gli avversari senza riuscire a portare a casa il risultato. Il Maestro però non perde il solito aplomb dicendosi sicuro e sereno nonostante i punti persi e la prestazione di basso livello nell’ultima ora di gioco: "Non sono preoccupato, è un peccato perché era una partita da vincere e dovevamo chiuderla nel primo tempo con le occasioni avute”. Ripartire dunque con qualche cambio di formazione ma con lo spirito di chi vuole e deve dimostrare il proprio valore.

BONUCCI E DEMIRAL IN CAMPO, NUOVO STOP CHIELLINI - Due buone notizie: il ritorno da titolari di Bonucci e Demiral. Una cattiva: Giorgio Chiellini si ferma per un altro infortunio muscolare. Queste le ultima dalla Continassa della giornata di vigilia che evidenziano l’ennesimo stop stagionale per il capitano della Juventus: ancora un problema alla coscia destra, come lo scorso ottobre, e appena di rientro dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Un paio di allenamenti in gruppo e, nei minuti finali della rifinitura di ieri, il fastidio che nella giornata di oggi verrà analizzato al J|Medical con i consueti esami strumentali. Sicuramente niente niente Dinamo Kiev e niente derby della Mole. Riprendono invece il loro posto in difesa Demiral e Bonucci che, assieme a De Ligt e Alex Sandro, comporranno il quartetto difensivo davanti a Szczesny. Turno, meritato, di riposo per Danilo e Cuadrado dopo le fatiche di inizio stagione. Qualche certezza in meno in mezzo al campo dove Pirlo ha provato, al fianco di Bentancur, sia McKennie che Rabiot, con l’americano in vantaggio; test anche sugli esterni dove Chiesa va verso la maglia da titolare con uno fra Ramsey, favorito, e Kulusevski sul versante opposto: con il gallese l’ex viola sulla destra, con lo svedese slittamento a sinistra. Nessun dubbio invece in attacco dove tornerà a guidare la squadra Cristiano Ronaldo in coppia con Morata (due giornate di squalifica in campionato dopo l’espulsione di Benevento), panchina, con vista sul derby col Torino di sabato, per Paulo Dybala.