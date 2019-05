Juve-Toro, la città si divide: sarà derby anche in casa Bonucci

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Mio figlio tifa Torino e gioca anche con i piccoli granata. Voleva la maglia del Torino con il numero di Pogba” ha raccontato ieri sera Leonardo Bonucci a Raffaella Carrà, su Rai Tre: “Quando gli ho messo la maglia per la vittoria dello scudetto era triste, poi ho dovuto portarlo a cena con Belotti la sera dopo! Abbiamo fatto una cena insieme e ci siamo divertiti”. E così anche quella del difensore juventino sarà una famiglia che si dividerà per novanta minuti, stasera. Perché il derby della Mole, a Torino, non è solo una questione di punti e classifica: ma molto, molto di più.

Torino, ammette Bonucci, “è città a misura d’uomo. Siamo fortunati perché facciamo il lavoro che ci piace, in una città bellissima e con dei tifosi calmi. Qui è abbastanza tranquillo. Con Cristiano Ronaldo la città è un po’ più popolata, ma diciamo che possiamo comunque goderci un po’ di libertà. Ci troviamo benissimo”. Le ore che portano all’inizio della stracittadina, però, colorano strade e palazzi con una cura maggiore, quasi liturgica, dividendo interi quartieri. In riva al Po’ il derby è proprio una questione di fede. E chi non è torinese, probabilmente, percepisce maggiormente l’essenza di tanta bellezza.

Un profumo di calcio, di Sport, che lascia in secondo piano gli aspetti tecnici legati strettamente al giocato. Per la Juve, stasera, è davvero questione di onore. Per il Toro, invece, c’è un sogno da trasformare in gloriosa realtà. Con la concreta possibilità di portare la Champions League in città su entrambi i fronti, come in Italia non succede da anni tra Torino, Milano, Roma o Genova. In mezzo, novanta minuti di battaglia vera: senza sconti, seppur con il massimo rispetto. I bianconeri, che hanno già in tasca lo Scudetto da due settimane, provano a immaginarsi già nel futuro prossimo e dunque faranno qualche esperimento tattico. I granata, invece, puntano a vivere una serata magica, da consegnare all’ambiente che domani si stringerà intorno alla memoria dei caduti di Superga. Che vinca lo Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado (Kean), Bernardeschi, Ronaldo.

Torino: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Izzo; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Berenguer.