© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non più di Massimiliano Allegri, non ancora di Maurizio Sarri. È questa la Juventus che Diego Simeone si prepara ad affrontare, rispondendo alle domande in conferenza stampa: "Non mi sembra un'osservazione straordinaria. Allegri è stato il tecnico della Juve per anni, Sarri è lì da pochi mesi. È normale”.

Le differenze, però, ci sono. E le mette in evidenza lo stesso Simeone, quando gli chiedono se abbia rivisto il 3-0 subito a Torino un anno: “Ho rivisto quella, ho rivisto tutte le partite giocate contro la Juve. Però è una partita nuova, come dicevate voi il gioco di Allegri non è lo stesso del gioco di Sarri. Sono gli stessi giocatori, ma non credo si possa imparare molto da quella gara. Sono una squadra forte e con personalità, dovremo cercare di portare la partita dove riteniamo di poter fare male".

