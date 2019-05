© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Merih Demiral o Cristian Romero. Entrambi classe 1998, entrambi già bloccati dalla Juventus. Il punto sui due talenti di Sassuolo e Genoa lo fa Tuttosport oggi in edicola. Ai bianconeri, adesso, toccherà decidere su chi puntare: Fabio Paratici vuole un big da affiancare a Chiellini, Bonucci e Rugani ma come quinto potrebbe essere inserito proprio il turco mentre per l'argentino potrebbe prospettarsi un nuovo prestito al Grifone.