© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

42 milioni di euro. È questa la differenza che la Champions League può fare per il bilancio della Juventus. Secondo l'analisi di Tuttosport, i bianconeri hanno fin qui incassato, per la partecipazione alla massima competizione continentale, 78 milioni di euro. A prescindere dall'eventuale rimonta contro l'Atletico Madrid. In caso di vittoria della coppa, la cifra salirebbe a circa 120 milioni: una differnza che potrebbe pesare ma non sconvolgere il piano economico e finanziario della Vecchia Signora. Anche perché, pur avendo la Juve investito parecchio per arrivare sino in fondo, non si potrebbe parlare di perdita, non avendo nessuno dalle parti della Continassa dato per scontato il trionfo europeo.