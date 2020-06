Juve, tra le squadre interessate a Mavididi potrebbe ripresentarsi il Benevento

Secche smentite dal Benevento su un interessamento per Marko Pjaca. Il club campano, piuttosto, potrebbe tornare alla carica per un altro attaccante di proprietà della Juve: Stephy Mavididi, già corteggiato la scorsa estate. L'attaccante classe 1998 poi andò in prestito al Digione, che entro il 15 giugno deve decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto in proprio favore. In caso contrario, tra le società interessate all'ex Arsenal potrebbe spiccare nuovamente il Benevento, che lo ha seguito anche nel corso dell'ultima stagione in Ligue 1.