Juve tra presente e futuro: le clausole di Haaland e Werner fanno gola

Il calciomercato della Juventus vive di colpi ad effetto e la certezza, secondo Tuttosport, è che Fabio Paratici ne piazzerà presto uno, in attacco. Cristiano Ronaldo sembra immortale ma ha 35 anni, Gonzalo Higuain va per i 33 e ha solo un altro anno di contratto. Tutto lascia presagire che verrà fatto un movimento importante, anche se le tempistiche non sono ancora chiare: se Icardi può essere un obiettivo più immediato, Erling Braut Haaland resta il sorvegliato speciale per il futuro. Il prodigio norvegese, infatti, ha una clausola da 75 milioni che si attiva dal 2021, quando molti club faranno la fila per acquistarlo. E la Juve vorrà essere in prima linea, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Mino Raiola.

L'alternativa è rappresentata da Timo Werner, stella del Lipsia che ha una clausola di 60 milioni esercitabile fino al 30 aprile. Sul tedesco ha messo gli occhi da tempo il Liverpool, oltre all'Inter e al Barcellona, anche se il ragazzo avrebbe manifestato l'intenzione di voler rimanere in Germania, dove il Bayern lo accoglierebbe a braccia aperte.