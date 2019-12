Juve, tra record e magie: da oggi testa al primo trofeo dell'era Sarri

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Settantuno centimetri di elevazione, tra gli umani, è cosa rara. Cristiano Ronaldo quasi non sorprende più con le sue magie da extraterrestre, non resta che apprezzarle di gusto, una per una. “Ho pensato: c...o! Cavolo? No, cavolo non rende l’idea” ammette Maurizio Sarri. Che applaude anche Paulo Dybala: “Hanno fatto due gol straordinari!”. Obiettivamente, qualcosa di più bello non si poteva chiedere per l’ultima gara di campionato del 2019, caratterizzata dal record di cento vittorie in Serie A di Maurizio Sarri e di 647 presenze di Gigi Buffon, che eguaglia Paolo Maldini.

La Juventus allunga in classifica, stacca l’Inter di tre lunghezze in attesa che nerazzurri scendano in campo con il Genoa. Da oggi la testa va a domenica, alla finale di Supercoppa. Sarà il primo trofeo in palio dell’era Sarri, in un match contro la Lazio che si preannuncia tutt’altro che facile. Ecco perché sarà fondamentale nelle prossime ore capire la condizione del gruppo e soprattutto degli acciaccati.

“Per Alex Sandro non dovrebbe essere nulla di grave – spiega Sarri -. Szczesny è fermo da quattro giorni, credo anche lui possa rientrare”. Intanto ieri è rientrato in campo pure Ramsey, Douglas Costa ha incrementato il suo minutaggio gara e Rabiot ha dato buone risposte per la terza partita consecutiva: “E’ un giocatore che sta crescendo a livello di condizione fisica, mentale e nel modo di giocare in Italia. Deve crescere ancora e nella seconda parte del campionato sarà una delle grandi sorprese”.