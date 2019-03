Juve, tra scelte obbligate e tentazioni: Allegri riflette

© foto di www.imagephotoagency.it

Scelte obbligate che disegnano uno scenario aggressivo, indispensabile per compiere un miracolo sportivo. Le assenze che hanno intaccato la rosa della Juventus negli ultimi giorni stanno di fatto imponendo ad Allegri una variazione tattica rilevante come la scelta di puntare su una linea difensiva a tre con Martin Caceres al fianco di Chiellini e Bonucci. Una decisione che andrebbe a modificare gli scenari anche sulla linea mediana, infoltendola e affidando molte delle proprie fortune alla qualità di chi al Wanda Metropolitano non c’era e che invece diventerà indispensabile allo Stadium come Joao Cancelo. Il portoghese potrebbe partire a sinistra, non limitandosi a cercare la giocata sul fondo ma aprendo anche il campo ad una visione di gioco che ne contraddistingue certamente le cavalcate. Davanti nessun dubbio sulla presenza di CR7 e Mandzukic mente dovrebbe restare solo una suggestione quella legata al possibile impiego di Kean dopo l’exploit contro l’Udinese.