Juve, tre è il numero perfetto. E Allegri aspetta risposte dal campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità senza novità sul fronte societario. Ieri la Juventus ha ufficializzato quello che da tempo era stato annunciato: con l’addio di Marotta, sarà Fabio Paratici a guidare la gestione sportiva della società, in una sorta di novella triade (senza inutili echi del passato) con Giorgio Ricci e Marco Re a spartirsi il ramo organizzativo. Il tutto sotto la direzione di Pavel Nedved e soprattutto Andrea Agnelli (un'altra sorta di triade?), sempre più dentro ai processi decisionali del club. Che le novità le attende dal campo.

Oggi pomeriggio c’è la SPAL. È, sulla carta, l’ultima gara semplice del 2018 per la squadra di Massimiliano Allegri, almeno in campionato. La sosta ha consentito a diversi elementi di riposare e in fin dei conti ha restituito anche un Paulo Dybala galvanizzato dal primo gol con la maglia dell’Argentina. Andrà in panchina, ma la differenza c’è e si sente.

La notte, si spera, avrà portato consiglio sulle scelte di modulo. La variabilità tattica dei bianconeri è un’arma in più per Allegri, ma rende più complicato leggerne le mosse. E anche più alto il rischio di sbagliare. Senza un modulo di riferimento, non basta sostituire una pedina con l’altra. Non era neanche nelle intenzioni del tecnico livornese, che infatti sin dal portiere manda un messaggio chiaro: che giochi Szczesny, titolare fin qui indiscusso, o Perin, devono cambiare i fattori, non certo il risultato. Ora si aspetta un messaggio dalla sua Juve: vincere le partite facili nel modo in cui si devono vincere le partite facili. Anche perché dopo la SPAL inizia quello che lo stesso Allegri ha evitato di definire tour de force. Ma a un tour de force assomiglia tanto.