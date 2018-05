Juve, tre ipotesi per l'eventuale sostituzione di Higuain: c'è anche Cavani

© foto di J.M.Colomo

La Juventus non ha intenzione di farsi trovare impreparata, in caso di cessione di Gonzalo Higuain. E la Gazzetta dello Sport analizza i possibili scenari futuri: il primo nome sulla lista è quello di Alvaro Morata, anche se l'operazione col Chelsea non sarebbe certamente facile. Un altro profilo che convince è quello di Anthony Martial in uscita dallo United, per il suo cartellino servirebbero circa 50 milioni più 5 a stagione di ingaggio. Infine un altro nome già circolato in passato per i bianconeri: quello di Edinson Cavani. Il giocatore ha dichiarato di voler restare al PSG, ma in caso di partenza del Pipita potrebbe diventare improvvisamente un nome caldo.