Juve, tre piste per il centrocampo del futuro. Sfida al Barça per Rabiot

© foto di J.M.Colomo

Il mercato estivo è appena concluso, ma la Juventus già lavora per il futuro. Per questo Tuttosport scrive degli obiettivi bianconeri per il centrocampo: Beppe Marotta e Fabio Paratici seguono le evoluzioni legate ai vari Sergej Milinkovic-Savic, Paul Pogba e Adrien Rabiot. Per il laziale bisognerà fare i conti con Claudio Lotito, il francese potrebbe lasciare tra un anno il Manchester United per tornare a Torino, mentre l'ultimo è in scadenza col Paris Saint-Germain al termine della prossima stagione. Su Rabiot, però, c'è da registrare e battere la concorrenza di Milan, Barcellona e Arsenal.