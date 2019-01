Juve, Trincao meravigliao. Ma non è (ancora) un acquisto per Allegri

Francisco Trincão è giocatore che in Italia abbiamo avuto modo di apprezzare la scorsa estate. Europeo Under 19 in Finlandia, quello che ha visto gli azzurrini protagonisti fino alla finale grazie ai gol di Kean e Scamacca. In quella occasione, l'esterno sinistro classe '99 nato a Viana do Castelo s'è messo in evidenza con 5 reti in 5 partite, di cui tre realizzate tra semifinale e finale, gara vinta ai supplementari proprio contro l'Italia.

Nel tridente con José Gomes e João Filipe, entrambi di proprietà del Benfica, l'esterno dello Sporting Braga s'è messo in evidenza giocando qualche metro più avanti rispetto al solito. Lui che è di piede mancino ed è abituato a giocare come esterno a destra per sfruttare il piede invertito nel centrocampo a quattro, ha fatto la differenza anche in quel tridente offensivo. Una capacità di adattamento in un ruolo che non è propriamente il suo che non è passata inosservata.

Inutile il paragone con CR7, che rischia solo di bruciarlo e di mettergli ulteriore pressione. Più appropriato, invece, soffermarsi su caratteristiche tecniche che fanno di Trincão un giocatore appetibile, ma sicuramente non ancora da Juventus. Nello Sporting Braga, pur allenandosi con continuità con la prima squadra, è di fatto ancora un elemento della squadra B e forse anche per questo motivo il suo entourage spinge per trovare una soluzione diverse per il suo futuro, così da evitare che il processo di crescita possa arrestarsi. Nelle ripartenze occupa bene l'area di rigore, e in un paio di circostanze nell'ultimo Europeo U19 ha dimostrato di saper incrociare molto bene col sinistro, di avere una buona conclusione dai 20-25 metri.

Lo Sporting Braga in questo momento lo valuta 15-20 milioni di euro. Una valutazione sicuramente eccessiva visto che Trincão non è nemmeno in prima squadra, ma arrivata nel bel mezzo di un'asta che il suo procuratore Bruno Carvalho, insieme a Jorge Mendes, sta sapientemente mettendo in piedi.

La Juventus potrebbe acquistarlo per farlo inizialmente giocare con la squadra Under 23, un modo per saggiare anche in Italia le sue caratteristiche e poi valutare il da farsi. "Sa molto bene quello che vuole. E' un calciatore che vuole costantemente superare i propri limiti", ha detto qualche settimana Abel Ferreira, allenatore dello Sporting Braga. Parole dette per evidenziare la quadratura di un calciatore che ha un mancino estroso, una buona accelerazione e testa sulle spalle. E che potremmo presto apprezzare anche in Italia.