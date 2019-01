Juve, Trincao sempre più vicino: in arrivo in Italia l'agente del giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francisco Trincao, scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, è sempre più vicino alla Juventus. L'Inter sembra essersi deilata, anche se nei prossimi giorni l'agente del giocatore sarà in Italia e non è escluso che possa vedersi anche con Marotta. Ma come detto i bianconeri restano in forte vantaggio e stanno per definire i termini di pagamento col Braga: il club portoghese vorrebbe 15 milioni cash, la Juve preferirebbe un prestito oneroso ad un paio di milioni con riscatto pattuito per l'estate a 13. Questione di dettagli, per il quotidiano, che nei prossimi giorni saranno probabilmente risolti.