Juve, turnover totale: numeri e rotazioni della filosofia di Allegri

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Turnover totale. Ma con qualche eccezione, che convalida la regola della filosofia di Allegri: cambiare, gestire e restare in alto. Fedele alle sue rotazioni "gattopardiane", che finora hanno coinvolto la rosa al completo senza alterare il risultato finale di una Juventus che sa solo vincere. Dieci successi su dieci, tra campionato e Champions, competizioni in cui il tecnico livornese ha avuto il merito di far giocare tutti i suoi effettivi a disposizione, ad esclusione del solo terzo portiere Pinsoglio, e degli infortunati De Sciglio e Spinazzola. Tuttavia, con qualche stakanovista: Szczesny (810'), Bonucci (810'), Alex Sandro (804') e Ronaldo (749') sono i giocatori più utilizzati fino ad oggi, con il portoghese assente solo dopo la spettinata a Murillo e contro lo Young Boys per la relativa squalifica.

HIT PARADE JUVE - Nella speciale classifica delle presenze totali figurano a ruota Pjanic, Mandzukic, Cancelo, Matudi e Dybala: giocatori in fiducia, con l'argentino in crescita, tutti a segno in questo avvio stagionale eccezion fatta per il solo ex Valencia, autore di due assist e tra i migliori in assoluto della rosa. Gli specialisti del cambio in corsa sono Bernardeschi (425' in 9 presenze), Cuadrado (399' in 7 partite) e Douglas Costa (182' in 5 gare), più bravi degli altri a entrare e spaccare la partite con gol e assist: un suggerimento vincente e 2 reti per il numero 33, altrettanti assist per il colombiano. Ancora a secco il brasiliano, che la scorsa stagione ha chiuso a quota 11 assist in campionato, su cui finora pesano squalifica e infortunio. Una Juventus che cambia tanto anche pensando alla sua targa tattica: una squadra quasi mai uguale a se stessa, schierata quasi sempre con uomini diversi in mezzo al campo. Con una sola costate, romanticamente espressa dal presidente bianconero Agnelli proprio in occasione dell'espulsione di CR7 al Mestalla: "Uno per tutti, tutti per uno", motto di Dumas che descriveva lo spirito di un gruppo unito e coinvolto, stretto da un patto per la vittoria. Un po' come la Juventus, di oggi e di sempre.