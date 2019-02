Juve, tutte le indicazioni di formazione arrivate dalle parole di Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha dato diverse indicazioni di formazione in vista del match di domani contro il Frosinone valido per la quinta giornata del girone di ritorno.

PORTIERE - "Al momento gioca Szczesny".

DIFENSORI CENTRALI - "Domani gioca Bonucci, Chiellini difficilmente, se avrò la possibilità gli farò fare un tempo. Barzagli verrà in panchina, ha recuperato bene e sembra aver trovato la terza giovinezza e siamo tutti contenti, io il primo, di averlo per lo sprint finale. Rugani stamattina ha fatto poco perché aveva un fastidio al flessore, quindi lo valutiamo domani. Se non gioca lui gioca Caceres, ma giochiamo con due dietro sicuramente".

TERZINI - "Potrebbe giocare Spinazzola, comunque saranno due fra lui, Cancelo e De Sciglio".

CENTROCAMPO - "Molto probabilmente starà fuori Matuidi. Khedira, Pjanic, Bentancur e Emre Can: tre di questi quattro giocano

ATTACCO - "Dybala è rientrato e giocherà. CR7? Ci sarà".