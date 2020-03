Juve, tutti insieme per un solo obiettivo: fronteggiare il Coronavirus sostenendo medici e infermieri

Quattrocentotrenta mila euro superati e soprattutto centinaia di messaggi di speranza firmati da tutto il mondo. La raccolta fondi lanciata dalla Juventus, a sostegno degli ospedali di Torino e del Piemonte, riunisce al momento duemilasettecento fans che ha compreso lo spirito dell’iniziativa e hanno voluto fare la loro donazione.

Da cinque a duecento euro le cifre più frequenti dei contributi che vengono sottoscritti sulla piattaforma “gofundme.com”, dove sono centinaia le iniziative di raccolta aperte nelle ultime settimane in favore degli ospedali italiani. La Juve sta scendendo in campo con tutte le sue forze: ieri gli ultimi a coinvolgere i tifosi sui social sono stati Luca Zanimacchia e capitan Raffaele Alcibiade dell’Under 23 e Laura Giuliani, portiere delle Women.

Tutti insieme, uniti in una sola grande squadra, che anche in questa occasione ha voglia di dare il massimo per una giusta causa: fronteggiare l’emergenza Coronavirus sostenendo medici e infermieri impegnati giorno e notte per vincere una partita importante, la più importante dell’era moderna.