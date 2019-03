Juve, tutto in una notte: tra sogni e fantasmi...ingombranti

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto in una notte. Tutto o niente. La Juventus ed il futuro prossimo ed anteriore di Max Allegri passano attraverso i novanta minuti dello Stadium: un’ora e mezza abbondante che senza l’impresa potrebbero mettere razionalmente fine ad un ciclo vincente ma che sembra avere esaurito il propellente di entusiasmo ed attrazione reciproca per poter andare oltre.

Tra le alternative, peraltro, viene a cadere quella che potenzialmente racchiudeva più fascino e romanticismo, anche se la scelta del Real Madrid di far tornare Zidane sulla panchina delle Merengues potrebbe rappresentare il prologo ad un giro di ritorni illustri al passato, che potrebbe riportare un’ombra ingombrante come quella di Antonio Conte sulla panchina dei campioni d’Italia, o quello di chi la causa bianconera l’aveva sposata nel momento più buio della sua storia recente come Deschamps.

Fantasmi da scacciare con una notte da sogno europeo: quello che Allegri ha orgogliosamente rivendicato nei giorni scorsi paragonando i suoi exploit continentali ai risultati di chi lo aveva preceduto, quello che i tifosi della Juventus affidano a chi, come Cristiano Ronaldo, i sogni li ha spesso trasformati in realtà per chi è dalla sua parte.

Prima di scrivere il futuro, qualunque esso sia, è tempo di riempire una pagina di storia. Il finale che la Juventus, Allegri e Ronaldo hanno in mente, c’è da scommetterlo, è sicuramente lo stesso.